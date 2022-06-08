Pegasus'ta veri ihlali

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Pegasus Hava Yolları, pilot ve kabin ekibi çalışanlarının adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresleri ve uçuş bilgilerinin çalındığını KVKK'ya bildirdi.

KVKK'dan yapılan açıklamadaveri sorumlusu tarafından istihdam edilen uçuş ekiplerinin uçuş planlamalarının yapılması ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan servisin tarayıcı listeleme özelliğinin açık olması sebebi ile sistemlere yetkisiz erişim söz konusu olduğu belirtildi.

Pegasus, 2022 Mart ayında açığın giderildiğini ifade ederken 31.05.2022 itibarıyla yetkisiz erişim sağlayan üçüncü kişilerin paylaşımlarının ortaya çıktığını ve veri ihlalinden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediğini KVKK'ya bildirdi.

KVKK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Veri sorumlusu sıfatını haiz tarafından Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

Veri sorumlusu tarafından istihdam edilen uçuş ekiplerinin uçuş planlamalarının yapılması ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan servisin tarayıcı listeleme özelliğinin açık olması sebebi ile sistemlere yetkisiz erişim söz konusu olduğu,

21.03.2022 tarihinde söz konusu sistemde bulunan ve açık olduğu tespit edilen browser listening (tarayıcı listeleme) özelliğinin 24.03.2022 tarihinde kapatılarak güvenlik açığının giderildiği,

İhlalin ise daha sonra bilgi güvenliği istihbarat servisleri izleme araçları üzerinden 31.05.2022 tarihinde tespit edildiği, ayrıca sosyal medya hesapları ve bazı internet sitelerinde, konu hakkında yetkisiz erişim yapan kişilerce kendilerini tanıtıcı metinler yayımlandığı,

Yetkisiz erişim sağlayan üçüncü kişilerin paylaşımları üzerine, kendileri ile iletişime geçilerek, erişilen kişisel verilerin imha edilmesinin talep edildiği

İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve lokasyon kategorileri dahilinde; pilot ve kabin ekibi çalışanlarının adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, unvanı, geçmiş tarihlerde yapmış oldukları uçuş bilgileri, uçuş lokasyonları ile bu çalışanların bir kısmının fotoğraf ve imza görselleri olduğu,

Veri ihlalinden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği ve bu konuda çalışmaların devam ettiği bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.06.2022 tarih ve 2022/569 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir."