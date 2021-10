HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Dünyada büyük yankı uyandıran 'La Casa De Papel' dizisinin oyuncusu Pedro Alonso, dün Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Yayınevinin konuğu olarak geldiği Türkiye'de okurlarıyla buluşturduğu ve büyük beğeni toplayan 'Filipo'nun Kitabı'yla oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğini de ortaya çıkaran Alonso, günlük hayatta Türk kahvaltısını çok sevdiğini söyledi.

"GİYSİLERİME SIĞAMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Türk yemeklerini çok sevdiğini ve bu nedenle kilo almaktan korktuğunu anlatan ünlü isim, "Günlük hayatta kahvaltıyı çok seven bir insanım ama Türk usulü kahvaltı seviyorum. Hayatım bir kahvaltıdan ibaret, kahvaltı sofrasına oturmuş gibiyim. Bu ruh halini seviyorum. Kahve, konuşma, okuma, resim vesaire... Türkiye o yüzden benim için çok tehlikeli. Kahvaltıda kendimi kaybedebilirim. On gün daha geçirdikten sonra giysilerime sığamayacağımı düşünüyorum. Türkiye'nin bam telime dokunan bir dokusu var. Her şey o kadar taze ve aşkla yapılmış ki..." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE UZUN SÜRE KALABİLECEĞİMİZ BİR YER"

Türkiye'ye ikinci kez geldiğini anlatan Pedro Alonso, Türkiye'yi uzun süre kalabileceği bir yer olarak tarif edip, "Ben buraya ikinci kez geldim. Sokağa çıktığımda Türklerle büyük bir akış yaşıyorum. Benim hissim bu, hemen bir bağlantı kurduğunu düşünüyorum. Uzun süre kalabileceğimiz bir yer. Türkler çok tatlı." diye konuştu.

"EGOMU SÜREKLİ DÖVÜYORUM"

Büyük bir egosu olduğunu ancak onunla baş etmeye çalıştığını da anlatan Alonso, sözlerine, "Benim çok büyük bir egom var. Sürekli onu dövüyorum, vuruyorum. Onunla savaşmaya çalışıyorum, her zaman kolay olmuyor. Gurur her zaman daha kolaydır, kin kolaydır. Bizi esir alan şeyler egodan gelir. Bizim iğne ile o balonu patlatmamız lazım. Benim en sevdiğim sporlardan biri ego balonlarını patlatmak." şeklinde devam etti.

"BEN SEYYAH BİR İNSANIM"

Pedro Alonso, 'Filipo'nun Kitabı'nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlattı.

Yaptığı içsel yolculukları tarif eden oyuncu, "Ben seyyah bir insanım, seyahat etmeyi seviyorum. Bir dede ruhum var. Eve kendimi kapatıyorum, bisküvilerimi alıyorum, resim yapıyorum, yazı yazıyorum. Sonra montumu çekip, istediğim yere gidiyorum. Benim bir ikiz kardeşim var, o hiç bana benzemiyor. O hareket etmeyi sevmiyor." dedi.

"FİLİPO'NUN KİTABI" HAKKINDA

"Filipo'nun Kitabı"nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatan Pedro Alonso, bu yolculukta imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olur. Bu görev, imparatorluğun genişlemesine engel olabilecek potansiyel düşmanları tespit etmekten ve gerekirse onları ortadan kaldırmaktan ibarettir. Asi bir grubun lideri olan, hayatını değiştirecek o adamla tanışır. Yilak'ta beklenmedik bir şekilde kimseyi yargılamayan, dinlemek isteyene konuşan, gerçeği bulmaya, vicdanı uyandırmaya ve görünmezi görmeye çalışan bir akıl hocası keşfeder.

Filipo, benliğinin en derinlerine doğru çıktığı yolculukta keşfettiklerinin ona sunduğu öğretileri alabilecek mi? Kimin canını yakacak? Kime minnet duyacak? İnancı sayesinde her şeyin üstesinden gelecek gücü ve cesareti sonunda kendinde bulduğunda, geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta solmuş tükenmiş ruhuna bir can suyu bulabilecek mi?

Fatmagül Ezici’nin İspanyolca aslından dilimize çevirdiği "Filipo’nun Kitabı", hikayesinin yanı sıra Pedro Alonso ve Tatiana Djordjevic’in ortak çalışmasıyla ortaya çıkan illüstrasyonlarla da dikkat çekiyor.