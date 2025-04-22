Pediatri’nin Değişen 'Zorlaşan' Yüzü 60. Türk Pediatri Kongresi'nde ele alınacak

Türk Pediatri Kurumu, 7-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek olan 60. Türk Pediatri Kongresinde pediatri alanındaki güncel sorunları ve geleceğe yönelik çözümleri ele alacak.

Bu yılki teması “Pediatri’nin Değişen ‘Zorlaşan’ Yüzü” olarak belirlenen kongrede, pediatri uzmanlığına olan ilginin azalması, sağlık sisteminde artan iş yükü ve tükenmişlik gibi kritik konuların yanı sıra, değişen dünyada çocuk sağlığını tehdit eden yeni faktörler de ele alınacak.

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“Pediatrinin Yeni Mücadele Alanları” başlığı altında yer alacak başlıklar şöyle:

* Dijital Dünyada Büyümek: Çocukların dijital dünyaya adaptasyonu ve olası ruhsal riskleri

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* Ekran Karşısındaki Çocuk: Dijital çağın çocukların fiziksel sağlığına etkileri

* Yapay Zeka ve Çocuk: Teknolojinin çocuk gelişimi ve sağlığı üzerindeki rolü

* İklim Krizi ve Çocuk Sağlığı: Çevresel değişikliklerin çocuk sağlığına etkileri

Kongrenin “Pediatride Yeni Ufuklar” oturumlarında ise çocuk sağlığı alanındaki yenilikçi tedavi yaklaşımları ve güncel bilimsel gelişmeler ele alınacak.

Ulusal ve uluslararası alanda tanınan uzmanların katkılarıyla zengin bir bilimsel program sunmayı amaçlayan 60. Türk Pediatri Kongresi, pediatri alanında geleceğe yön verecek önemli bir platforma ev sahipliği yapacak.