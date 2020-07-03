Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen 'pedagojik formasyon' sertifika eğitimiyle ilgili alınan kararı açıkladı.

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı 'pedagojik formasyon' uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti. Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini koruyordu.

MEB'in pedagojik formasyonun kaldırılması kararının, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirildiği kaydedildi.

PEDAGOJİK FORMASYON

Yükseköğretim Kurumları tarafından sertifika düzeyinde uygulanmış olan pedagojik formasyon; öğretmen olmak isteyen, fakat eğitim fakültesi bölümleri dışında bir bölümde okuyan öğrenciler için verilen bir programdı.

MEB tarafından alınan son kararla pedagojik formasyon sertifika eğitiminin kaldırıldığı açıklandı.