'Peaky Blinders' yıldızı Charlene McKenna ilk kez anne oldu
'Peaky Blinders' yıldızlarından üst üste doğum haberleri geldi. Sophie Rundle'ın ardından Charlene McKenna da çocuğu olduğunu duyurdu. McKenna, hamilelik sürecini gizli tutmuştu
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'Peaky Blinders' dizisinin yıldızı Charlene McKenna, ilk kez anne olduğunu duyurdu. 49 yaşındaki oyuncu Adam Rothenberg ile evli olan 40 yaşındaki McKenna, hamilelik sürecini gizli tutmuştu. Ünlü oyuncu, kızına 'Martha Josephine' adını verdiğini açıkladı.
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Anne olduğunu, katıldığı bir radyo programında duyuran Charlene McKenna, 'yeni bir prodüksiyon' ve 'kendine ait güzel bir prodüksiyon' ile meşgul olduğunu söyledi.
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Charlene McKenna, ''Kendi adıma söylemem gerekirse, bunun inanılmaz derecede özel, dokunaklı ve güzel bir yapım olduğunu düşünüyorum" dedi.
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Adam Rothenberg ile 2021'de evlenen Charlene McKenna, "Küçük bir bebeğim oldu, bu yüzden uzun süredir iş konusunun dışındayım. Şimdi yuva yapma modundayım ve küçük kızımın tadını çıkarıyorum. O çok özel biri" diye konuştu.
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'Peaky Blinders'ın bir başka yıldızı Sophie Rundle da önceki gün, ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini ve bir erkek bebeği olduğunu duyurmuştu.