Pazarlama oyunu mu gerçek mi? Akıllı saatlerin vücudumuz hakkındaki ölçümleri ne kadar doğru?

ADIM SAYMA

Adım sayma, akıllı saatlerin en güvenilir özelliklerinden biridir. Üç eksenli bir ivmeölçer kullanarak adım sayısını doğru şekilde takip edebilir. Ancak, adım sayısına dayalı olarak hesaplanan kalori yakımı gibi değerler, doğru sonuçlar sunmada sınırlıdır. Bu nedenle, adım sayımı güvenilir olsa da, bu veriye dayalı kalori tahminlerinin dikkatle değerlendirilmesi gerekir.