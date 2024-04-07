Pazarcık'ta acele kamulaştırma kararı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak. Söz konusu taşınmazlar Pazarcık Çevre yolu için kamulaştırılacak.
Giriş: 07.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:34
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.
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