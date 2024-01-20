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        Haberler Gündem Hava Durumu Pazar günü hava durumu | 13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı! 21 Ocak Pazar Ankara, İzmir ve İstanbul hava nasıl durumu

        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yağışlı hava etkisini pazar günü de sürdürecek. İç Anadolu'da Konya ve Aksaray'da, Akdeniz'in doğusunda Kahramanmaraş ve Adıyaman çevresinde şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu. Ege'de ise fırtınanın hızının 75 km'yi bulacağı bildirildi. İşte "sarı" alarm verilen 13 kentimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:58
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        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
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        Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; pazar günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güneyinde beklenen yağışların, Konya’nın kuzey ve batısı ile Aksaray’ın güneyinde kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskınına karşı uyarıda bulunuldu.

        EGE'DE FIRTINA UYARISI YAPILDI

        Güney Ege’de rüzgarın, pazar gününün ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde (Fethiye-Kaş arası) güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın, Ege'nin güneyinde pazar günü öğle saatlerinde, kuzeyinde salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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        AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Doğu Akdeniz’de görülecek sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney ve Adıyaman’ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        "SARI" ALARM VERİLEN 13 KENT

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimizse şöyle: Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli, Aksaray, Batman ve Osmaniye.

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