Payitaht "Abdülhamid"de büyük olay!

Payitaht "Abdülhamid" dizisi 123. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 124. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 123. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid Hechler’i ortaya çıkararak masonlara darbe vurmuştur. Abdülhamid’in sıradaki planı masonların büyük loca olmaları için toplanmalarını engellemektir. Abdülhamid’in şüphesi sadece Zülüflü üzerinde değildir. Ahmet Paşa da şüphe duyulan paşalar arasına eklenir. Başmabeyinci Tahsin Paşa kendi yöntemleri ile mason paşayı bulmaya çalışır. Zakaryan’ların Artin’in peşine düşüp öldürmeleri Eşref Aziz’i düşündürür. Zakaryan’ın hâkim olduğu yerleri ve planlarını öğrenmeye kararlıdır. Zakaryan’ın mekânlarını inceleyen Eşref Aziz bambaşka bir dünya ile karşılaşır. Onların kurduğu oyunların içine kendisi de dâhil olur.

Bidar haremdeki tedbirleri iyice arttırır. Meziyet hiç istemese de Abdülkadir’den uzaklaşmak zorunda kalır. Abdülkadir bunun sorumlusu olarak gördüğü annesiyle karşı karşıya gelir. Bidar bir türlü ispat edemese de Fatma’nın hain olduğundan emindir. Onun oyununu bozmak, niyetini öğrenmek için uğraşır. Fatma’ya nihayet beklediği haber gelir. Artık babasına itibarını geri kazandıracak, amcası Abdülhamid’i de zora sokabilecektir. Ancak Fatma istediği delillere ulaşabilmek için Bidar’ı atlatmak zorundadır. Bu da hiç kolay değildir. Aliye’nin ise planı başkadır. Bidar’ın öldürüldüğünü gördüğü kabusu gerçek mi olacaktır? Abdülhamid aradığı Mason Paşa'yı sonunda öğrenebilecek midir?

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 124. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...