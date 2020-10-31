Payitaht Abdülhamid dizisinde heyecan durulmuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid 123. bölüm dün gece izleyenlerle buluştu. Abdülhamid rolünü Bülent İnal'ın canlandırdığı Payitaht Abdülhamid 123. bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 124. yeni bölüm fragmanı izle

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 124. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Abdülhamid Hechler’i ortaya çıkararak masonlara darbe vurmuştur. Abdülhamid’in sıradaki planı masonların büyük loca olmaları için toplanmalarını engellemektir. Abdülhamid’in şüphesi sadece Zülüflü üzerinde değildir. Ahmet Paşa da şüphe duyulan paşalar arasına eklenir. Başmabeyinci Tahsin Paşa kendi yöntemleri ile mason paşayı bulmaya çalışır. Zakaryan’ların Artin’in peşine düşüp öldürmeleri Eşref Aziz’i düşündürür. Zakaryan’ın hâkim olduğu yerleri ve planlarını öğrenmeye kararlıdır. Zakaryan’ın mekânlarını inceleyen Eşref Aziz bambaşka bir dünya ile karşılaşır. Onların kurduğu oyunların içine kendisi de dâhil olur.

Bidar haremdeki tedbirleri iyice arttırır. Meziyet hiç istemese de Abdülkadir’den uzaklaşmak zorunda kalır. Abdülkadir bunun sorumlusu olarak gördüğü annesiyle karşı karşıya gelir. Bidar bir türlü ispat edemese de Fatma’nın hain olduğundan emindir. Onun oyununu bozmak, niyetini öğrenmek için uğraşır. Fatma’ya nihayet beklediği haber gelir. Artık babasına itibarını geri kazandıracak, amcası Abdülhamid’i de zora sokabilecektir. Ancak Fatma istediği delillere ulaşabilmek için Bidar’ı atlatmak zorundadır. Bu da hiç kolay değildir. Aliye’nin ise planı başkadır. Bidar’ın öldürüldüğünü gördüğü kabusu gerçek mi olacaktır? Abdülhamid aradığı Mason Paşa'yı sonunda öğrenebilecek midir?