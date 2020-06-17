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Global Menkul Değerler’in yüzde 100 iştiraki Global MD Portföy’ün yönettiği Turk Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ilk yatırımını yaptığını açıkladı.

Elektronik para şirketi Payfull’un yüzde 50 hissesini 1.8 milyon liraya satın alacak olan fonun, gelecek dönemde 6-7 şirkete daha ortak olmayı hedeflediği kaydedildi.

Global MD Portföy Turk Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (ECF) kapalı olarak kurulmuş bir fon olarak faaliyete geçtiğini anlatan Global MD Portföy Genel Müdürü Barış Subasar, fonun odağında gelişime açık şirketlerin olduğunu aktardı.

Fonun tek yatırımcısı olduğu Turk Holding’ten ilk yatırımı alarak Payfull şirketinin yüzde 50 hissesini alacaklarını anlatan Subasar, "Bir yıl içinde fonun büyüklüğünü 20 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yolla 6-7 şirkete yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

EN AZ YÜZDE 25 ORTAK OLACAK

Fonun 17 yıllık vade ile kurulduğunu ifade eden Barış Subasar, bunun 15 yılı yatırım 2 yılı ise çıkış olarak planlandığını belirtti.

Payfull'a yaptıkları 1.8 milyon liralık yatırımın Haziran ayı içinde tamamlanacağını kaydeden Subasar, "Şirketlerin geleceğini satın alıyoruz. Yatırım yaptığımız şirketlerin tamamını almayacağız ama en az yüzde 25 ortak olmayı planlıyoruz. Turk Holding’e özel kapalı olan bu fon, satın almalar tamamlandığında bireysel ve kurumsal yatırımcılara da açılacak" dedi.