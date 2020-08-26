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Finansal teknoloji (FinTech) alanında 10 binden fazla üye iş yerine servis sunan Turkcell bünyesindeki Paycell, dijital ödeme alanında sunduğu ürünlere bir yenisini ekledi. Vergi Usul Kanunu’nun 507 numaralı tebliğine uygun olarak tasarlanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı olan Paycell Android POS; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunuyor.

Dileyen iş yerleri kendi satış uygulamalarını ya da Paycelll Android marketten indirecekleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabiliyor. Nakit, banka kartı, kredi kartı, yemek kartı ve QR kod ile ödemeleri destekleyen Paycell Android POS ile e-fatura kesilerek, müşteriye gönderilebiliyor.

İş yerlerini banka anlaşmalarının getirdiği mali yükleri azaltan Paycell Android POS için herhangi bir kullanım taahhüdü zorunluluğu da bulunmuyor. Yapılan açıklamaya göre ayrıca iş yerleri Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) maliyetinden de kurtulurken kırtasiye masraflarından da tasarruf etmiş oluyor.

'HEDEFİMİZ 150 BİN İŞ YERİ'

2022 yılı sonuna kadar Paycell’in üye iş yeri bazını 150 binin üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Akıllı telefonlara geçiş döneminde yaşadığımız büyük değişim gibi, POS cihazları dünyasında da bir devrim yaşanıyor. Android POS işletim sistemi sayesinde birçok uygulama geliştirici iş yerlerini yeni uygulamalar ve yeni iş yapış şekilleriyle tanıştıracak. Bu sayede iş yerleri birçok ihtiyacını bu uygulamalar sayesinde tek platform üzerinden karşılayacak” dedi.

Murat Erkan, şunları söyledi:

“Paycell’in üye iş yeri ağına satış, tahsilat ve fatura çözümünü bir arada sunduğumuz POS cihazı, birçok alanda maliyet ve verimlilik avantajı sağlayacak. QR tabanlı ödeme deneyimi ve Paycell Android POS ürünümüzle, Türkiye’nin nakitsiz bir toplum olması için yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”