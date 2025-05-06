Paulo Dybala'dan Mourinho itirafı!

Roma forması giyen Paulo Dybala, 2022 yılında Juventus'tan ayrılması ve Roma'ya transferiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Juventus ile o dönem sözleşmesinin bitmesinin ardından Roma'ya imza atan Arjantinli yıldız, Roma tercihinde Jose Mourinho'nun etkili olduğunu söyledi.

Juventus'tan Roma'ya transfer sürecini anlatan Dybala, "O anda her şey çok garip geliyordu. Nerede oynayacağımı, ne olacağını veya neredeyse evim haline gelen İtalya'dan ayrılmak zorunda kalıp kalmayacağımı bilememek çok kötüydü. 12-13 yıldır İtalya'dayım ve dürüst olmak gerekirse burayı, Arjantin'den daha iyi biliyorum." dedi.

O dönem Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho ile konuşmasını anlatan Dybala, "Beklemek istedim. Mourinho, özel birisi ve her şeyi kazanmış bir teknik direktör. Onun telefonunu görmezden gelemezdim. Beni ikna edeceğini biliyordum." sözlerini sarf etti.

ROMA'DAKİ KARŞILAMA

Roma'ya transferinin ardından taraftarların kendisini karşılamasının unutulmaz olduğunu söyleyen Arjantinli yıldız, "Hayatımda ilk kez bacaklarımın gerçekten titrediği anlardan birisiydi. 50 bin veya 60 bin kişinin önünde futbol oynamak normal. Ama onlar bir gösteriyi, maçı izlemeye geliyorlar. Oradaki kalabalık ise sadece benim için oradaydı. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Taraftarlar beni gerçekten şaşırttı. Hayatım ve kariyerim için çok güzel, eşsiz bir andı. O anda, bana gösterdikleri sevgiye karşılık verebilmek için iki kat daha fazla çalışmam gerektiğini anlamadım." diye konuştu.