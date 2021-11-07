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Paulina Porizkova: Ric Ocasek'le evliyken kendimi sehpa gibi hissediyordum! - Magazin haberleri

Paulina Porizkova: Evliyken kendimi sehpa gibi hissediyordum!

Bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova, 'The Cars' grubunun solisti Ric Ocasek ile 30 yıllık evliliğinin dışarıdan göründüğü kadar güzel olmadığını açıkladı. Ocasek'i 2019'da kaybeden Porizkova, ilişkileriyle ilgili, "19 yaşımdan beri tüm hayatım boyunca birlikteydik ve birden beni artık çekici bulmuyor gibiydi. Kendimi bir sehpa gibi hissetmeye başlamıştım" ifadelerini kullandı

07.11.2021 - 17:45 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 1980'lerin ve 90'ların en ünlü modellerinden biri olan Çek asıllı Paulina Parizkova, 2019'da kaybettiği şarkıcı eşi Ric Ocasek ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulundu.

  • StyleLikeU'nun video serisine konuşan Parizkova, Ocasek'in kendisini hiçbir zaman güzel olduğunu hissettirmediğini ifade etti.

  • "19 YAŞIMDAN BERİ BİRLİKTEYDİK"

    56 yaşındaki eski model, 30 yıllık evliliğinin dışarıdan göründüğü kadar toz pembe olmadığını söyledi. Paulina Porizkova, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    19 yaşımdan beri tüm hayatım boyunca birlikteydik ve birden beni artık çekici bulmuyor gibiydi. Kendimi bir sehpa gibi hissetmeye başlamıştım. Gecenin bir vakti takılıp çarptığın ama daha fazla dikkat etmediğin bir şey...

  • "DEĞERSİZ HİSSETTİM!"

    Porizkova, Ric Ocasek'in kendisini görmezden gelmesinin "Bir kadın olarak değersiz hissettirdiğini" söyledi ve "Hayatımın sonuna kadar bu adamla kalacağımı sanıyordum!" diye konuştu.

  • "BENİ YOK SAYARDI!"

    Eski model, "Eşim bana sıkıcı olduğumu hissettirdiği için 30 yıldır sıkıcı olduğumu düşünmüştüm. Çünkü ne zaman konuşsam sadece esneyip etrafına bakar ve beni tamamen yok sayardı! Dayanamayacak noktaya gelene kadar bununla yaşadım." şeklinde konuştu.

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