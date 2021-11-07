"BENİ 'AĞLAMAYAN KADIN' OLARAK BİLİRLERDİ"

Bu yaptığının bir tür aptallık ya da cesaret gösterisi olabileceğini de söyleyen Porizkova, daha sonra şunları söylemişti:

Bütün sevdiklerim beni 'Asla ağlamayan kadın' olarak bilirdi. Asla! Sadece gizli yerlerde ve gölgelerde ağlardım. Kendimi bu kadar kırılgan bir şekilde size göstermek belki de tüm ABD'ye kendi çıplak ve uygunsuz bir fotoğrafınızı göstermek gibi. Bu en kırılgan olduğum andaki benim. Bu benim en çıplak halim.

Gözyaşlarının bir yangın olduğunu da sözlerine ekleyen Paulina Porizkova, "Biliyorum ki bu yangın eski beni sonsuza kadar yakıp yok ediyor. Ve yeni ben ortaya çıkmaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.