"EŞİNDEN BOŞANACAĞINI SANIYORDUM"

Paulina Porizkova, Ocasek'e öylesine aşıktı ki onun uğruna sevgilisini terk etti. Ric Ocasek'in de karısından ayrılacağını sanıyordu, ama yanıldı. Porizkova, o süreci şöyle anlattı: "Bana karısından boşanmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Çünkü çocukları küçüktü. Ben de bunun üzerine Ric'in ne kadar iyi bir baba olduğunu düşündüm."

Porizkova, programın sunucuları Jada Pinkett Smith, Willow Smith ve Adrienne Banfield-Norris'e "Tanıştığımız andan itibaren bu kadar yalan söyleyeceği aklıma gelmemişti" dedi.