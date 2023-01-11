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Patronlardan 17 milyar liralık satış

Borsa İstanbul 8 haftalık yükselişin ardından geldiği 5 bin 694 puandan yüzde 12.4 düşüşle 4 bin 987 puna gelirken ortak ve şirket satışları bu düşüşte etkili oldu. Borsanın yükselişe geçtiği geçen yılın başından bu yana tam 11 milyar liralık ortak satışı olurken şirketler de daha önce hisse fiyatları düşükken satın aldıkları 6 milyar liralık hisseyi geri sattı.

Giriş: 11.01.2023 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
Patronlardan 17 milyar liralık ortak satışı

2022'de muhteşem bir performansla yüzde 187 yükselen Borsa İstanbul'un son günlerdeki düşüşü yatırımcıları endişelendirmişe benziyor. Nitekim Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) dün son günlerdeki hızlı değer kaybında yanlışlıklar görecek ki uyarı niteliğinde bir duyuru yaptı. Borsanın 8 haftalık aralıksız yükselişinin ardından yaşadığı düşüşün arkasında siyasi endişeler, kar satışları ve SPK'nın hisse reposuna izin vermemesi gibi teknik nedenler olsa da en önemli olumsuzluklardan birisi ortak satışları ve halka arzlar gibi görünüyor. Çünkü her iki durum da pastadan pay alarak pastayı küçültme anlamına geliyor. Yatırımcı halka arzlarda bir kaç tavan yapan hisselerden kazanmak için mevcut hisselerde satış yapınca endeks düşüyor. Ortak satışları da piyasadan direkt para çekilmesi anlamına geliyor. Peki çekilen bu para ne kadar?

SADECE ARALIK 2022'DE 4.8 MİLYAR LİRALIK ORTAK SATIŞI

Ortak satışı Tutar (Milyon TL)
Kron Teknoloji 62,4
Europen 1.021
GSD Holding 112
Qua Granite 456
Zorlu Enerji 108
Başkent Doğalgaz 93
Döktaş 288
Batıçim 599,4
Doğuş Oto 1.755
Sasa 287,5
Erbosan 63
Körfez GYO 0,8
Alkim Kimya 13,8
Hateks 2,3
Toplam 4862,2

ŞİRKETLER DE ALDIKLARI HİSSELERİ SATTI

KAP'tan derlenilen rakamlara göre borsanın yükselişe geçtiği geçen yılın başından bu yana tam 11 milyar liralık ortak satışı oldu. Bu satış sadece sonradan SPK'ya izin verilerek şirket ortaklarının ellerindeki hisseleri şirket hisse fiyatının yükselişini yeterli bularak satmaları kaynaklı. Diğer yandan şirketler de daha önce hisse fiyatları düşükken satın aldıkları 6 milyar liralık hisseyi, hisse fiyatları yeterince yükselince borsada geri sattı. Bu alım satımı şirketler kendi hisselerinde fiyat istikrarı sağlamak için zaman zaman yapıyor ve aslında piyasa için olumlu bir yöntem. Ancak bu satışlar diğer etkenlerle birleşince bu kez olumsuz bir durum yarattığı görülüyor.

EN BÜYÜK SATIŞLAR HEKTAŞ VE DOAŞ'TA

Ortak satışlarında en büyüğü Doğuş Holding'in Doğuş Otomotiv'deki 1,8 milyar liralık satışı oldu. İşlemin ardından holdingin Doğuş Oto'daki payları yüzde 65,4999 seviyesine geriledi. Bu satış toplam ortak satışlarının yüzde 16'sını oluşturdu. İkinci sırada büyük satış Oyak Gıda'nın Hektaş'ta yaptığı yaklaşık 1.7 milyar liralık satışı bulunuyor. Oyak Gıda'nın satışı da toplam ortak satışlarının yüzde 15'i düzeyinde oldu.

YILLIK NET SATIŞ 6.3 MİLYAR LİRA

Satışlara karşın son 1 yılda borsada ortaklar tarafından 33 milyar liralık hisse alımı oldu. Ancak bu alımın büyük bölümü BBVA'nın Garanti hisselerindeki alımıydı. BBVA hariç alım 10.7 milyar lira olurken yılın genelinde net ortak satışı 6.3 milyar lira olarak belirlendi.

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