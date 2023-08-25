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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Patrick Kluivert: Hayal kırıklığına uğradık - Adana Demirspor Haberleri

        Patrick Kluivert: Hayal kırıklığına uğradık

        Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, KRC Genk maçı sonrası, "Hayal kırıklığına uğradığımız bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 00:26 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:26
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        "Hayal kırıklığına uğradık"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Belçika ekibi KRC Genk ile karşılaşan temsilcimiz Y. Adana Demirspor maçı 2-1 kaybetti.

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Tabii ki de hayal kırıklığına uğradığımız bir maç oldu. İlk yarı da zor anlar yaşadığımız dakikalar vardı. 20. dakikada maça ortak olmaya başladık. İlk yarı sonrası güzel bir gol attık. Sonrasında saçma sapan fauller yüzünden 2 gol yedik. O gollerde markaj hatası yaptık. Baktığınızda bir maçımız daha var Adana'da. Keşke şu anda oynayabilsek o maçı. O maç ile alakalı çok sabırsızım. Düzeltmemiz gereken hataları düzeltip, o maçı elimizden gelen en iyi şekilde çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

        Bireysel hatalar yapıldığını anlatan Kluivert, "Maçın gidişatıyla alakalı öyle gözükse de o 2 hatadan kaynaklanan golleri yemememiz lazım. Maçınıza leke olarak yansıyabiliyor. 2 tane bireysel hatadan dolayı o şekilde mağlup olduk. Gereken bütün analizleri yapacağız ve Adana'da en iyi sonucu alabilmek için çalışacağız" diye konuştu.

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