Patlıcanı nasıl pişirsem? sorusuna vereceğim en güzel tariflerden birisi olan patlıcan kebabının lezzetine doyamayacaksınız. Ana yemek olarak misafirlerimize sunacağımız bu yemeği çok severek yiyeceklerini umuyorum.
Patlıcan Kebabı İçin Gereken Malzemeler:
- 500 gr kemiksiz koyun ya da dana eti
- 1 kg patlıcan
- Yarım kg domates
- Yarım demet kıyılmış maydanoz
- Yarım bardak zeytinyağı
- 1 çorba kaşığı margarin ya da tereyağı
- Yeteri kadar et suyu
- Tuz ve karabiber
Patlıcan Kebabı Yapılışı:
- Patlıcanlar alaca soyulduktan sonra yuvarlak dilimler halinde doğranır.
- Düzenli bir biçimde dizildikten sonra, üzerine biraz tuz serpilir ve bekletilir. Böylece acımtırak suyu süzülür.
- Bu süzüldükten sonra bol suda yıkanır.
- Diğer yanda etimiz kuşbaşı doğranır.
- Tencereye alınıp suyu salıncaya kadar karıştırılarak kavrulur.
- Suyunu çekince bir kaşık zeytinyağı ile kızartılır.
- Kızaran patlıcanlar kevgirle yağını süzdürdükten sonra tavadan çıkartılır ve tepsiye yayılır.
- Bütün patlıcanlar kızarınca, üstüne tencerede kızartılmış olan et boşaltılır.
- Kabuğu soyulmuş, ünce doğranmış domates, bir tutam tuz, karabiber ve bir kaşık margarinle tencerede koyu bir salça olacak şekilde pişirilir ve, tepsideki patlıcan ve etlerin üstüne boşaltılır.
- Yeteri kadar et suyu ilave edilerek orta ateşte veya fırında pişirilir.
- Yemeğimiz suyunu çekince ocaktan veya fırından alınır ve üzerine kıyılmış maydanoz serpilerek sıcak sıcak servis yapılır.
Püf Noktası:
- Patlıcanların acı suyunu çıkarmalıyız.
- Patlıcanlar parlak siyah renkte ve taze olmalıdır.
- Et olarak koyun veya dana tercih edebilirsiniz.
- Fırınlanarak pişerse daha lezzetli olur. malzemeler daha iyi özleşir.
- İsteğe göre, yemeğin üstüne karabiber yerine çekirdeksiz yeşilbiber de koyabilirsiniz.
- Yeşilbiberler tepsi ateşe veya fırına konmadan önce kebabın üzerine serpiştirilmelidir.
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