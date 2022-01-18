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Yanardağ patlaması sonrası Tonga'daki felaket böyle görüntülendi

Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmişti. Patlama sonrası en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yeni Zelanda araştırma için uçak yollarken, felaket bölgesinden de kareler paylaştı. Paylaşılan kareler Tonga'daki patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.

18.01.2022 - 10:46 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, önceki gün sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

    Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

  • Fiji'deki IFRC yetkilisi Katie Greenwood, BBC'ye verdiği demeçte, acilen yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Tonga'da patlamadan veya patlamanın bir sonucu olarak tsunami dalgasından ve su baskınından etkilenen 80 bin kadar insan olabileceğinden şüpheleniyoruz." demişti.

     

     

     

  • Yeni Zelanda, Tonga'daki yanardağ patlamasının tsunamiyi tetiklemesinin ardından, hasarı değerlendirmek için bölgeye uçak yollamıştı.

    Uydu görüntüleri, bazı uzak adaların tamamen denize battığını gösterirken, patlamanın on yıllardır bölgede meydana gelen en şiddetli patlamalardan biri olduğu ifade edilmişti.

  • Şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği Tonga'daki patlama sonrasında son durumu bölgeye uçak gönderen Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri görüntüledi. 

  • Patlama ile birlikte bazı bölgelerin tamamen battığı görüldü

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