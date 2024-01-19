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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüsünün arkasına tutunan patenli çocuklara tekmeli uyarı! - Antalya haberleri

        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!

        Antalya'da, patenli 4 çocuk, belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Uyarıları dinlemeyen çocukları, arkalarından gelen motosikletin sürücüsü tekme savurarak uyardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:13
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        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
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        Antalya'da, Süleyman Demirel Bulvarı'nda durakta yolcu alan belediye otobüsü hareket etmek üzereyken 15-16 yaşlarındaki 4 çocuk, aracın arkasındaki boşluğa tutundu.

        OTOBÜS ŞOFÖRÜ KORNAYLA UYARDI

        DHA'da yer alan habere göre patenlerle ayakta durmakta zorlanan çocuklar, otobüsle dakikalarca yol aldı. Otobüs şoförünün kornayla uyarısına aldırmayan çocuklar, yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini iterek tehlikeye davetiye çıkardı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖNCE KORNA ÇALDI

        Otobüs durağında bekleyen yolcuları da dinlemeyen çocukları, yanlarından geçen motosikletli uzun süre korna çalıp uyardı. Buna da aldırmayan patenlileri, arkalarından gelen bir başka motosiklet sürücüsü de kornayla uyardı.

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        TEKME İLE UZAKLAŞTIRDI

        Uyarıya rağmen otobüsün arkasından tutunarak ilerleyen çocuklara, motosiklet sürücüsü hem korna çalıp, hem de tekme atarak otobüsü bırakmalarını istedi. Çocuklar otobüsün durakta yolcu almak için durmasının ardından patenlerini sürerek ara sokaklara kaçtı.

        Otobüs şoförü ise paten süren çocukların sürekli trafikte kendilerine zorluk çıkardığını, otobüsün uzun olması nedeniyle arkasına tutunan paten sürücülerini göremediğini söyleyerek tepki gösterdi.

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        #Antalya
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