Patatesli börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Baharat ve patatesin muhteşem uyumuyla hazırlanan iç harçtan yapılan patatesli böreği kim sevmez ki? Dışı çıtır içi yumuşak patatesli böreği günün her saati keyifle tüketebilir dilerseniz misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Siz de lezzetli bir patatesli börek tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için hazırladığımız patatesli börek tarifi ile mutfağınızdan mis gibi börek kokuları yükselmesini sağlamak sizin elinizde. Gelin, patatesli börek nasıl yapılır, püf noktaları neler birlikte bakalım.
Çayın yanına en lezzetli eşlikçilerden biri de börektir. Börekler, sabah kahvaltılarında daha çok tüketilse de günün her öğünü rahatlıkla yiyebileceğiniz bir yiyecektir. Piknik, doğum günü gibi kalabalık etkinliklerde doyurucu olma özelliğiyle karşımıza çıkan börek farklı iç harçları hazırlanarak servis edilebilir. Peynirli, peynirli maydanozlu, kıymalı, ıspanaklı, pırasalı, çiriş otlu pek çok çeşitte börek hazırlayabilirsiniz. Börek yapım şekli olarak da farklılık gösterir. Börek hamurunu elde açabileceğiniz gibi hazır yufkalar ile de lezzetli börekler yapabilirsiniz.
Patatesli börek yapımı için hazır yufka yanında üçgen yufka da kullanabilirsiniz. Yufka çeşidini seçerken börek şeklinize karar verip kullanacağınız yufkayı seçmelisiniz. Patatesli börek yaparken püf noktalar bulunur bu püf noktalara dikkat ettiğinizde çıtır çıtır bir börek elde edebilirsiniz. Börek yapımı sırasında kullandığınız yufkanın taze olması böreğinizin lezzetli olması açısından önemlidir. Aynı zamanda kullandığınız fırın da böreğinizin pişme dengesini iyi ayarlamalıdır. Hızlı pişiren bir fırınınız var ise mutlaka kontrollü bir pişirme yapmalısınız. Börek sosu, böreğe lezzet ve yumuşaklık verir. Kullanacağınız yoğurt, sıvı yağ ve süt böreğinizin dışı çıtır içi yumuşak olmasını sağlar.
Aileniz veya misafirleriniz için hazırlayacağınız patatesli börekleri yanında kek, salata, tatlı gibi eşlikçiler dahilinde sunabilirsiniz. Aynı zamanda akşam yemeklerinde de ara sıcak olarak servisi yapabilirsiniz.
Patatesli Börek Malzemeleri
Patatesli börek için:
Börek sosu için:
Üstü için:
Patatesli Börek Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!