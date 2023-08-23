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Çayın yanına en lezzetli eşlikçilerden biri de börektir. Börekler, sabah kahvaltılarında daha çok tüketilse de günün her öğünü rahatlıkla yiyebileceğiniz bir yiyecektir. Piknik, doğum günü gibi kalabalık etkinliklerde doyurucu olma özelliğiyle karşımıza çıkan börek farklı iç harçları hazırlanarak servis edilebilir. Peynirli, peynirli maydanozlu, kıymalı, ıspanaklı, pırasalı, çiriş otlu pek çok çeşitte börek hazırlayabilirsiniz. Börek yapım şekli olarak da farklılık gösterir. Börek hamurunu elde açabileceğiniz gibi hazır yufkalar ile de lezzetli börekler yapabilirsiniz.

Patatesli börek yapımı için hazır yufka yanında üçgen yufka da kullanabilirsiniz. Yufka çeşidini seçerken börek şeklinize karar verip kullanacağınız yufkayı seçmelisiniz. Patatesli börek yaparken püf noktalar bulunur bu püf noktalara dikkat ettiğinizde çıtır çıtır bir börek elde edebilirsiniz. Börek yapımı sırasında kullandığınız yufkanın taze olması böreğinizin lezzetli olması açısından önemlidir. Aynı zamanda kullandığınız fırın da böreğinizin pişme dengesini iyi ayarlamalıdır. Hızlı pişiren bir fırınınız var ise mutlaka kontrollü bir pişirme yapmalısınız. Börek sosu, böreğe lezzet ve yumuşaklık verir. Kullanacağınız yoğurt, sıvı yağ ve süt böreğinizin dışı çıtır içi yumuşak olmasını sağlar.

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Aileniz veya misafirleriniz için hazırlayacağınız patatesli börekleri yanında kek, salata, tatlı gibi eşlikçiler dahilinde sunabilirsiniz. Aynı zamanda akşam yemeklerinde de ara sıcak olarak servisi yapabilirsiniz.

Kaç kişilik:16 adet

Hazırlama süresi:25 dakika

Pişirme süresi:30 dakika

Kalori:1 adet 111 kalori

Patatesli Börek Malzemeleri

Patatesli börek için:

2 adet yufka

5 adet orta boy patates

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam toz kırmızı biber

Börek sosu için:

2,5 yemek kaşığı kadar yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

½ çay kaşığı tuz

½ su bardağı su

1 paket kabartma tozu

Üstü için:

1 çay bardağı süt

Çörek otu veya susam

Patatesli Börek Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Patatesli börek yapılışı için öncelikle patateslerimizi soyalım ve yıkayalım. Ardından bir kabın içerisine rendeleyelim.

Rendelenen patatesleri avucunuza alarak iyice sıkın ve patateslerin suyunun çıkmasını sağlayalım.

Suyunu sıkmış olduğumuz patateslerin içerisine baharatları ekleyelim.

İyice karıştıralım, artık iç harcınız hazır.

Börek için sos hazırlamaya başlayalım.

Bir kabın içerisine sos için gerekli olan; yoğurt, sıvı yağ, tuz, su, kabartma tozunu kabımıza ekleyelim ve güzelce karıştıralım.

Yufkamızı tezgâha güzelce yayalım. Her bir yufkayı 8’e bölelim. Ardından fırça yardımıyla börek sosunu yufkaların üzerine sürelim.

Hazırladığımız patatesli harcı yufkaların üzerine güzelce yerleştirelim.

Yufkamızı rulo şeklinde yuvarlayalım. Ardından gül böreği şekil vermek için içe doğru kıvıralım.

Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine hazırladığımız börekleri tek tek koyalım.

Tüm yufkaların bitmesinin ardından kalan börek sosunun içerisine süt koyalım ve karıştıralım.

Böreklerin üzerine bu sosu fırça yardımıyla sürelim. Üzerine çörek otu veya susam serpelim.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında böreklerin üzeri kızarana kadar pişirelim.

Patatesli böreklerimizi 30 dakika pişirelim.

Börekler piştikten sonra ılık olarak servis edelim.

Patatesli böreğiniz hazır.

Afiyet olsun!

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