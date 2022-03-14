Patatesin sağlığa faydaları

Mutfaklarımızın baş tacı sebzesi olan patatesin tarihinin neredeyse 7000 - 10000 yıl öncesine dayandığını biliyor muydunuz? Toprağın altında yetişen bu kabuklu sarı bitkiler tarih boyunca insanların hem bir numaralı besin kaynağı hem de sağlık için kapsamlı bir alternatif ürün haline gelmiştir. Bu yazımızda hemen hemen her sofrada bir şekilde kendisine bir yer bulsa da faydaları pek de bilinmeyen patates üzerinde duracağız...

Patates Neye İyi Gelir?

Tok tutan ve hızlıca enerji veren besinlerin başında gelen patatesin resmen bir C Vitamini deposu olduğunu biliyor musunuz? Potasyum bakımından da oldukça zengin olan patatesin D vitamini ihtiyacımızı karşılayan besinlerin başında geldiğini de söylemeden geçmeyelim. İşte madde madde Patatesin Faydaları ve herkesin merakla araştırdığı Patates Ne İşe Yarar sorusunun cevabı...

Potasyum zengini olarak tanınan patatesin faydaları kabuğuyla başlıyor. Patatesin kabuğunun kan basıncını dengelediği, kan basıncının neden olacağı kalp çarpıntısı riskini mümkün oranda azalttığı biliniyor.

Genelde pişmiş olarak tüketilen patatesin çiğ olanı da oldukça faydalı. Çiğ patatesin faydaları arasında ilk göze çarpan kuşkusuz ciltteki morlukları tedavi etmesidir. Çiğ patatesi yuvarlar dilimler halinde kesip gözünüzü üzerinde koyarsanız gözaltı morluklarınızın hafiflemesini sağlayabilir ve gözlerinizdeki yorgunluk ifadesinden kurtulabilirsiniz.

Cildinizde hafif yanıklar ya da kızarıklıklar fark ettiyseniz bu konuda da çiğ patates yardımınıza koşar.

Mide rahatsızlıklarından muzdarip olanlar, midesinde gaz ve yanma gibi sorunlar yaşayanlar mideyi rahatlatmak ve sindirimi kolaylaştırmak için patate tüketebilir.

Vitamin ve mineraller açısından adeta gizli bir depo olan patatesin sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini pas geçmeyelim. Patates sinir sisteminizi de düzenlemeye yardım eder.

Patates, içeriğindeki selenyum ile tiroide, manganez ile cilt problemlerine fayda sağlar. Ayrıca bu kadar da değil, kuru ciltleri nemlendirmek ve özellikle gözlerin etrafında oluşan kırışıklıkları gidermek için de patatesin faydalarına başvurulur.

İshal mi olduğunuz, midenizi ya da bağırsaklarınızı mı bozdunuz, imdadınıza haşlanmış patates koşar. İshal olanlara sık sık haşlanmış patates tavsiye edilmesi bundandır.

Patates aynı zamanda B6 vitamini açısından da çok zengindir. Bu da stres ve kronik yorgunluğun üstesinden gelmek için olumlu etkisi olduğu anlamına gelir.

Gastrit ve reflünün kötüleştiği durumlarda, hazımsızlık, şişkinlik gibi problemler çoğaldığında haşlanmış patates tüketerek rahatlayabilirsiniz.

Patatesin Cilde Faydaları Neler?

Patates dilimleri ile hazırlayacağınız maskeler ya da patates suyu kullanarak uygulayacağınız patates kürleri gözaltı morlukları ve göz çevresi kırışıklıklarında, ölü hücrelerin arındırılmasında, kuruyan cildinizin nemlendirilmesinde, güneş yanıklarının iyileştirilmesinde en büyük yardımcınız olacaktır.

Elbette cilt sağlığınız için Tatlı Patates Faydalarına da başvurabilirsiniz. Çünkü kabızlık konusundaki etkilerinin yanı sıra tatlı patates faydaları cilt sağlığı açısından azımsanmayacak orandadır.

Patatesin Zararları Neler?

Faydalarıyla göz dolduran patatesten maksimum verimi alabilmek için elbette patatesi nasıl tükettiğiniz çok önemlidir. Çünkü patates fazla ve yanlış tüketildiğinde faydalı olmaktan ziyade zararlı olacaktır.

Örneğin patatesi fırınlamak ve haşlamak oldukça faydalıyken kızartma tüketmek oldukça zararlıdır. Genelde lezzetli olduğu için daha sık tercih edilen kızartma patates kilo almayı hızlandıracağı gibi mide problemlerinin baş göstermesine de neden olabilir.