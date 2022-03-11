Sinameki otunun faydaları

Bitkisel ürünlere meraklı olanlar ya da sağlık problemlerini alternatif tıp karışımları ile çözümlemeye çalışanlar sinameki otuna aşinadır. Ana vatanının Hindistan ve Afrika olduğu bilinen sinameki otunun ülkemizde de özellikle Akdeniz ikliminin baskın olduğu bölgelerde yetiştiği biliniyor. İşte yüzyıllardır şifa niyetine kullanılan Sinameki Otu Faydaları ve Zararları hakkında merak edilen her şey…

Sinameki Otu Neye İyi Gelir?

Bitki çayı olarak hazırlanıp tüketilebilen Sinameki Otu Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından özellikle kabızlık problemleri yaşayanlar için dile getirilmiştir. Ancak Sinameki Otu Faydaları sadece kabızlığa iyi gelmesiyle sınırlı değildir.

Yeşil ve sarı renkte tüketilebilen sinameki otunda var olan bileşenlerin bazıları insan vücudunda oluşan parazitleri vücuttan kovmaya yarar. Öyle ki sinameki otu bilhassa bağırsak kurtlarını bağırsaklardan temizlemeye yardım eder. Mide sorunları sindirim sorunları, bağırsak sorunları yaşıyorsanız sinameki otunu şifa niyetine kullanabilirsiniz.

Sinameki otunun bir diğer özelliği de yapı itibarıyla diüretik ve antioksidan özellikler taşıyan bir ot olmasıdır. İnsan vücuduna yerleşen zararlı maddelerin vücuttan atılmasını hızlandırmak için sinameki otu kullanılabilir. Bu özelliği ile kabızlık sorunu yaşayanlara sinameki çayı içmesi tavsiye edilmektedir.

Bunun yanında sinameki otunun ödem atmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Özellikle kış aylarında vücudunuzda pek çok iltihaplı hastalık ortaya çıkabilir ancak paniklemeyin çünkü sinameki otu iltihaplı hastalıkların da imdadına koşar. Sinameki otu hem vücudunuzda var olan iltihapları geçirir hem de yeni iltihapların meydana gelmesini önler.

Eklem ağrıları, kemik ağrılar, baş ağrıları ve mide ağrıları gibi güçlü ağrılı rahatsızlıklarınızın tedavisinde de Sinameki otunun faydalarına başvurulur.

Şimdi gelelim Sinameki Otunun Cilde Faydalarına... Sinameki otu cildiniz için doğal tonik görevi görür. Cildinizi kirden ve yağdan arındırır, sivilce ve siyah noktaların tedavi edilmesini sağlar.

Ayrıca, bir miktar su ile kaynatılıp soğumaya bırakılan sinameki otunu soğuduktan sonra bir parça pamuk yardımıyla cildinize sürdüğünüzde cildinizin daha sağlıklı ve daha parlak göründüğünü fark edeceksiniz.

Sinameki Otu Zararları Neler?

Elbette her doğal üründe olduğu gibi sinameki otunda da bazı sorunlarla karşılaşma ihtimali bulunmaktadır. Sinameki otunu kullanmadan önce kesinlikle bir hekime danışmalı ve eğer hekiminiz sizin için uygun olmadığını düşünüyorsa kesinlikle kullanmamalısınız.

Sinameki otunu kullanırken dikkat edilmesi gereken bir konu da sinameki otunun dozudur. Sinameki otu fazla tüketildiğinde ishal yapabilir. İshal olmanız vücudunuzun bir anda kontrolsüzce su kaybetmesine neden olacağı için oldukça tehlikeli bir yan etki olarak kabul edilir. Mide bulantısı ve kusma gibi reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Yaklaşık iki hafta boyunca düzenli kullanılan sinameki otuna en az bir hafta ara verilmesi tavsiye edilir.

Eğer sinameki otunda fayda görmek istiyorsanız günde bir fincandan fazla sinameki otu çayı tüketmemeye gayret etmelisiniz.