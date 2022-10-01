Pastırma yazları geliyor!

Pastırma yazı ne zaman? 2022 Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlayacak?

Yaz sıcaklarından sonra meydana gelen soğuk ve yağışlı havalar bu sefer de yerini pastırma sıcaklarına bırakacak. Peki, pastırma yazı ne zaman? 2022 Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtları... 2022 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN? Pastırma yazı genellikle ekim ayının sonlarına yaklaşıldığında başlar ve kasım ayının ortasına dek devam eder. Bu süreçteki iki-üç haftalık döneme pastırma sıcakları denir. Yılda birkaç defa görünür fakat hiç yaşanmadığı seneler de olabilir.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL MEYDANA GELİR? Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturmasıyla meydana gelir. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman ve toz gibi etmenler havanın puslu olmasına neden olur.