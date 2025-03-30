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        Haberler Dünya Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem

        Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:08
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        Tonga'da 7,1 büyüklüğünde deprem
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        Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'nın Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusunda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, Tonga açıklarında deprem oldu.

        Büyüklüğü 7,1 olan depremin merkez üssü Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusu olarak belirtildi.

        10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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