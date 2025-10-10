Habertürk
        Partizan: 93 - Anadolu Efes: 87 | MAÇ SONUCU

        Partizan: 93 - Anadolu Efes: 87 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 3. hafta maçında konuk olduğu Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 2. yenilgisini aldı.

        Giriş: 10.10.2025 - 00:02 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:13
        Anadolu Efes, Partizan'a diş geçiremedi!
        Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda Sırp ekibi Partizan'a 93-87 mağlup oldu.

        Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

        Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci yenilgisini yaşadı. Partizan ise ikinci galibiyetini aldı.

        Salon: Belgrad

        Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)

        Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski

        Anadolu Efes: Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3

        1. Periyot: 31-24

        Devre: 55-43

        3. Periyot: 71-69

        4. Periyot: 93-87

