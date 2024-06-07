Parmak çıtlatmak: Zararlı mı yoksa rahatlatıcı mı?
Parmak çıtlatmak, birçok kişi için hem rahatlatıcı bir alışkanlık hem de endişe verici bir eylem olarak bilinir. Bu hareketin, özellikle eklemler üzerinde olumsuz etkileri olup olmadığı uzun yıllardır tartışma konusudur. Parmak çıtlatmanın kireçlenmeye yol açıp açmadığı konusunda farklı görüşler ve araştırmalar bulunmaktadır. İşte detaylar...
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Parmaklarınızı belirli şekillerde germenin neden o tanıdık sese neden olduğunu veya eklem çatlatmanın bir şekilde zararlı olup olmadığını merak ettiyseniz, cevabını sizin için derledik. İşte detaylar!
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EKLEM ÇITLATMAK ZARARLI MIDIR?
Eklem ya da parmak çıtlatmak, parmak eklemleri arasındaki boşluğun artmasıyla oluşuyor gibi görünmektedir. Bu, eklem sıvısındaki gaz kabarcıklarının çökmesine veya patlamasına neden olur. Bu biraz bir balonu şişirmeye ve ardından patlayana kadar balonun duvarlarını dışa doğru germeye benzer.
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Aynı eklemi veya eklemi hemen iki kez çıtlatamamanızı nedeni, gaz kabarcıklarının eklemde tekrar birikmesinin biraz zaman almasıdır. Eklemleri çıtlatmak muhtemelen zararsızdır. Ara sıra aşırı şiddetli eklem çıtlatmadan kaynaklanan çıkık veya tendon yaralanmaları rapor edilmiş olsa da, bu tür sorunlar kural değil istisna gibi görünmektedir.
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ZARARSIZ OLDUĞU NEREDEN BİLİNİYOR?
Eklem çıtlatmanın zararsız olduğunu gösteren en ikna edici kanıtlardan biri, kendi üzerinde yaptığı bir deneyi rapor eden Kaliforniyalı bir doktordan geliyor. Hayatı boyunca düzenli olarak sadece bir elinin parmak eklemlerini çıtlatmıştır.
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Bu davranışı onlarca yıl sürdürdükten sonra kendi röntgenlerini kontrol etmiş ve elleri arasında artrit açısından hiçbir fark bulamamıştır. Daha büyük bir çalışma da benzer bir sonuca varmıştır.
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EKLEMDEN GELEN SESİN NEDENİ
Kütleme sesleri veya çömelirken dizlerin çıtlaması gibi çoğu eklem sesinin kaynağı belirsizdir. Diz kapağının aşağıdaki kemiklere sürtünmesinden veya bir tendonun düzensiz bir yüzey üzerinde kaymasından kaynaklanıyor olabilirler.
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Bununla birlikte, ağrı, şişme veya diğer eklem semptomlarının yokluğunda, bu sesler muhtemelen endişelenecek bir şey değildir ve onları durdurmanın güvenilir bir yolu yoktur.
Kaynak: Harvard Medical School