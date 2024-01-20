Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Amasya´nın Merzifon ilçesinde, Bakiye Erol´un parmağında sıkışan altın yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı
Giriş: 20.01.2024 - 20:29 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:29
Merzifon ilçesinde yaşayan Bakiye Erol´un taktığı altın yüzük, öğleden sonra parmağını sıkmaya başladı. Yüzüğü çıkarmaya çalışan ancak başaramayan Erol, parmağı şişince Merzifon İtfaiye Müdürlüğüne gidip yardım istedi. Kadının parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.
Yüzüğün parmağından çıkmasıyla rahatladığını söyleyen Bakiye Erol, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.