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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Parlayan Yıldızlar seçmelerine sayılı günler kaldı

        Parlayan Yıldızlar seçmelerine sayılı günler kaldı

        İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinin başvuruları 4 Eylül'de sona eriyor. Seçmeler ise 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 15:00 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:00
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        Parlayan Yıldızlar seçmelerine sayılı günler kaldı
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        İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinin başvuruları devam ediyor.

        Parlayan Yıldızlar serisinin başvuru koşulları İş Sanat’ın internet sitesinde açıklandı.

        Katılım için son başvuru tarihi 4 Eylül 2023 olarak belirlendi.

        Adayların güncel biyografi ve video kayıtlarını 4 Eylül 2023 tarihine kadar iletisim@issanat.com.tr adresine iletmesi bekleniyor.

        17 Eylül 2023, Pazar günü İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak seçmeler sonucunda İş Sanat’ın yeni sezonunda 16 genç müzisyene konser imkânı sağlanacak.

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        MERİÇ SOYLU ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARINDAN DESTEK VE TEŞVİK MESAJI

        23. sezonda performansıyla Meriç Soylu ödülüne layık görülen keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze, emek verdiği, tutkuyla çalıştığı sanatının jüri ve izleyici tarafından takdirle karşılanmasının, birincilik ödülüne layık görülmesinin kendisini çok gururlandırdığını söyledi.

        Müziğe olan tutkusunun daha da güçlenip ilerlemesi için önemli bir destek sunulduğunu söyleyen Tchumburidze, “Türkiye’de bu tarz projeler maddi ve manevi önemi dışında, genç müzisyenlerin gelişimine ve profesyonel anlamda sahne tecrübesini tatmaları, müziklerini geniş kitlelere duyurma avantajı sağlıyor. Bu tür projelerin genç sanatçılar için katkısı ve önemi paha biçilemez” ifadelerini kullandı.

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        Uluslararası birçok festivale katılarak ödül alan Sofiko Tchumburidze, Hochschule für Musik und Theater München’da lisans eğitimine devam ediyor.

        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta
        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

        23. sezonun Parlayan Yıldızlar’ında ikincilik ödülünü alan gitarist Özberk Miraç Sarıgül, “Çalışma odalarımızda geçirdiğimiz uzun çalışmalarımızın meyvelerini almak, takdire şayan bir iş çıkarabilmek, Meriç Soylu’nun anısına, onu da temsil ederek konser vermek özel bir duygu. Türkiye’de çok sayıda değerli müzisyen yetişti, yetişiyor ve eminim ki doğru adımlar ve desteklerle yetişmeyi bekleyen sayısız yeteneğimiz var” sözleriyle bu cevherlerin ortaya çıkmasında bu projelerin çok değerli olduğunu söyledi.

        Sarıgül, 2018 yılında 8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde 18 Yaş Altı; Yılın Genç Müzisyeni ödülüne layık görülmesinin ardından 2019 yılında Tallinn’de düzenlenen yarışmada Avrupa’nın en iyi gitaristi seçildi.

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        Perküsyon performansıyla üçüncü olan Efe Yaşar, Parlayan Yıldızlar konser serisine seçilmenin başlı başına bir başarı olduğunu, kendisinin ödül almaya layık görülmesinin çok değerli olduğuna değinirken, ödülünü Meriç Soylu’nun ailesinden almanın ne kadar değerli ve duygusal olduğunu, Soylu ailesiyle tanıştığı için mutluluğunu dile getirdi.

        2010 yılında davul çalışmalarına başlayan Efe Yaşar, 2019’da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası'nın solistlik sınavlarını kazanarak EBBSO ve ASO eşliğinde solist olarak çalma hakkı kazandı.

        Parlayan Yıldızlar konserlerinde Nergis Boran ve Efe Yaşar sahnede
        Parlayan Yıldızlar konserlerinde Nergis Boran ve Efe Yaşar sahnede

        23. sezonun mansiyon ödülü sahibi, soprano Nergis Boran, “Türkiye'de bu tarz projelerin genç müzisyenlerin kariyerlerine büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Bu projeler, genç sanatçıların yeteneklerini gösterme fırsatı yakalamasına ve müzik dünyasında tanınmalarına yardımcı oluyor. Bu tür desteklerle müzik dünyasında yeni yeteneklerin keşfedilmesine büyük katkı sağlanıyor” sözleriyle Parlayan Yıldızlar’ın kendisi için önemine değindi.

        Müzik yaşamına İstanbul Devlet Konservatuvarı çocuk korosunda başlayan Nergis Boran, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümünden dereceyle mezun oldu. Boran, Avusturya’da Graz Üniversitesi müzik ve sahne sanatları yüksek lisans öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor.

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        Boran ile aynı dönemde mansiyon ödülünün sahibi olan piyanist Alaz İkiz, İş Kuleleri Salonu’nun her müzisyenin hayalindeki salon olduğunu, piyanodan, akustiğine kadar her şeyin en konforlu şekilde düzenlendiğini söylerken, genç müzisyenlerin desteklenmesinin önemini vurguladı.

        'Parlayan yıldızlar' ödüllerini aldı
        'Parlayan yıldızlar' ödüllerini aldı

        Genç müzisyenlerin daha fazla konser imkânı bulabilmesini, İş Sanat’ın sayısız gence kapılarını açtığı bu projenin ülkemizin tüm kurumlarına ilham vermesini dilediğini ifade etti.

        Uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden Alaz İkiz, ADS Piyano Akademisi Uluslararası Gülsin Onay Piyano Yarışması birincilik ödülüne layık görülmesinin ardından birinci olan adayın hak kazandığı albüm kaydı çalışmaları ile müzik yolculuğuna devam ediyor.

        2002 yılından bugüne genç müzisyenlere destek veren Parlayan Yıldızlar’ın konserleri, Kasım ayında İş Sanat’ın yeni sezonuyla birlikte başlayacak.

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        #Parlayan Yıldızlar seçmeleri
        #Parlayan Yıldızlar
        #İş Sanat
        #haberler
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