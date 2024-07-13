Parkta silahlı saldırı: 2 tutuklama

Adana’nın Ceyhan ilçesinde dün gece parka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 1 kişi de yaralanmıştı. Ceyhan polisi olaydan kısa süre sonra 4 kişiyi yakaladı, yakalanan şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Temmuz günü Ceyhan ilçesinde Büyük Atatürk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Acatürk (27), Serhat Yıldırım (23) parkta oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile vurulan Acatürk olay yerinden hayatını kaybederken Serhat Y.’de ayağından yaralandı.

2KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST KALDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serhat Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu olaydan kısa süre sonra H.S (19), M.B (31), H.Y (27) VE H.Y (24)’ü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken H.S ile M.B tutuklandı diğer iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.