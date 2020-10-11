Erzincan'da parkta kovalamacayla yakalandı

AA

Erzincan'da polis ekiplerince bir parkta bulunan vaşak yavrusu, sağlık kontrolü için gözlem altına alındı.

Kentte vaşak yavrusu beslendiği ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu oyun parkında bulunan vaşak ile onu yakalamaya çalışan polisler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Bir evde kıstırılan vaşağa, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince acı çekmemesi için uyuşturucu iğne yapıldı. Kafese konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen vaşak, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakılacak.