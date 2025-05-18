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        Haberler Sağlık Parkinsona karşı bakla uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!

        Parkinson hastalığına karşı bakla tüketimi önemli bir etki oluşturuyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Kenangil, taze baklanın içeriğinde bulunan doğal levodopa maddesinin kullanılan ilaçlarla benzer etkilere sahip olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Kenangil, "Bakla ve Parkinson arasında yapılmış bilimsel çalışmalar da mevcut. Bu çalışmalar bize bakla tüketiminin hastaların motor semptomlarını azalttığını göstermiştir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:03
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        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
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        Parkinson hastalığı beyinde dopamin üreten hücrelerin hasar görmesiyle ortaya çıkıyor ilerleyici ve kronik bir sinir sistemi hastalığı olarak insan yaşamını önemli ölçüde etkiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Kenangil, bu hastalığın özellikle titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve denge kaybı gibi motor semptomlarla seyrettiğini ifade etti.

        Bahar aylarında sıklıkla tüketilen taze baklanın içerisindeki doğal levodopa maddesi bulundurduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kenangil, bakla tüketiminin motor semptomlar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

        Kontrollü ve doktor onayı olmadan tüketilen baklanın ise ilaçlarla etkileşime girerek olumsuz sonuçlara neden olabileceğinin altını çizdi.

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        "İLAÇ YERİNE BAKLA YEMEK DOĞRU DEĞİL"

        Baklanın dopamin öncüsü olan levodopa içerdiğini belirten Prof. Dr. Kenangil, bu özelliğin hastaları yanıltmaması gerektiğini belirtti.

        “Bakla mevsimi geldi. Bakla ile Parkinson arasında bir ilişki var. Taze bakla, Parkinson hastalığında eksik olan dopamin maddesinin öncüsü olan levodopa dediğimiz bir aminoasit var” dedi. Prof. Dr. Kenangil, baklanın rastgele veya yüksek miktarda tüketilmesinin çeşitli yan etkileri olabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bu yüzden levodopayı keşfedip ilaç yerine ya da ilaçlarla birlikte çok fazla bakla yendiği zaman hastada istemsiz hareketler ortaya çıkabiliyor. Baklaya ait farklı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Parkinson hastalarına bakla tüketimi konusunda mutlaka doktorlarına danışmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

        "BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DA PARKİNSON VE BAKLA İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYUYOR"

        Bakla ve Parkinson ilişkisine dair bilimsel çalışmaların da olduğunu belirten Prof. Dr. Kenangil, bu çalışmaların baklanın motor semptomlar üzerindeki olumlu etkisini gösterdiğini söyledi. “Bakla ve Parkinson arasında yapılmış bilimsel çalışmalar da mevcut ve bu çalışmalar bize hastaların motor semptomlarını azalttığını göstermiştir. Ancak baklanın hastalığı tedavi edici olmadığını hastalarımızın bilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

        "BAKLA SAĞLIKLI BİR BESİN"

        Parkinson hastalarının baklayı bilinçli ve doktor tavsiyesiyle tüketmesi gerektiğini söyleyen Kenangil, şu önerilerde bulundu: “Parkinson hastalığı kronik bir hastalıktır. Hastalarımızın devamlı ilaç kullanması gerekmektedir. Baklayı bu süreçte belki ilaçların arasında, miktarını doktorlarına danışarak kullanabilirler. Ama bakla tüketimi ilaçların yerine konulamaz. Bakla güzel bir sebze. Tüketimi sağlığımız açısından iyidir. Eğer Parkinson hastasıysanız baklayı tüketirken doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir.”

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