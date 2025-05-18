Parkinson nedeniyle oyunculuğu bırakan Michael J. Fox beş yıl sonra oyunculuğa dönüyor

Yıllardır Parkinson'la mücadele eden ve oyunculuğu bırakan Michael J. Fox, emeklilikten vazgeçti, televizyona dönüyor.

'Geleceğe Dönüş' filmi yıldızı Parkinson hastalığının ilerlemesi nedeniyle 2020'de oyunculuktan emekli olmuştu. Ancak beş yıl sonra ilk kez ekranda görüneceği haberi, hayranlarını heyecanlandırdı.

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Fox, dijital platform dizisi 'Shrinking'in üçüncü sezonunda yer alacak. Karakteri hakkında henüz detay verilmese de önemli bir konuk başrol olacağı söyleniyor.

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'Shrinking', karısının ölümünden sonra hastaları tedavi etme yaklaşımını değiştiren bir terapistin hikayesini anlatıyor. Başrollerde Harrison Ford ve Jason Segel yer alıyor.

1991 yılında Parkinson teşhisi konulan ve 1998'e kadar hastalığını kamuoyuna açıklamayan Michael J. Fox, 2000 yılında Parkinson hastalığına karşı mücadele savunuculuğuna ve bağış toplamaya odaklanmak üzere tam zamanlı oyunculuğu bırakmış, 2020'de oyunculuktan tamamen emekli olduğunu duyurmuştu.

Michael J. Fox, 1985 yapımı 'Geleceğe Dönüş' filmiyle ünlendi

Yakalandığı Parkinson hastalığı nedeniyle hafıza sorunu yaşayan ve hareketleri kısıtlanan, bu nedenle oyuculuğu bırakmak zorunda kalan Michael J. Fox, geçen yıl verdiği bir röportajda, oyunculuğa dönmek istediğini açıklamıştı.