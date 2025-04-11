Parkinson hastası Akyüz, beyin pili ameliyatının ardından yeniden ayağa kalktı

Akyüz, 37 yaşındayken el titremesi ve denge kaybı şikayetleri nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşamaya başladı. Bunun üzerine yakınlarının yönlendirmesiyle hastaneye giden Akyüz'e yapılan tetkiklerin ardından Parkinson teşhisi kondu.

2021 yılına kadar ilaç tedavisiyle semptomları kontrol altına alınan ancak şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvuran Akyüz'e hastanede beyin pili takıldı.

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Uzun süreli tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Akyüz, geçirdiği ameliyatın ardından kullandığı ilaçları azalttığını ve 4 yıldan bu yana günlük yaşamını normal şekilde sürdürdüğünü söyledi.

"10 SENE ÖNCE EL TİTREMESİYLE BAŞLADI"

Akyüz, 10 sene önce ilk olarak el titremesiyle hareketlerinin yavaşladığını anlatarak, "Markete gittiğimde poşet açamaz, arabaya binemez hale gelmiştim. Yakınlarımın doktora gitmemi önermesinin ardından fizik tedavi hekimine gittim. Gittiğim hekim Parkinson teşhisi koyarak nöroloji bölümüne gitmemi söyledi. 5 sene farklı bir hastanede tedavi gördüm, ardından ameliyat için Selçuk Hoca'ya başvurdum" dedi.

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Hareket kısıtlılığının artması nedeniyle ameliyat olmaya karar verdiğini ifade eden Akyüz, "Ameliyat öncesinde hiçbir işlem yapamaz, yürüyemez hale gelmiştim. Bulaşık dahi yıkayamıyordum, hastalık hayatımı çok etkiliyordu. Hocamızla beyin pili ameliyatı olma kararı verdik. Artık ev işimi yapıyorum, işe gidiyorum. Günlük aktivitelerimi yapıyorum, çok rahatım. Öncesinde resmen yataklık, iki büklüm haldeydim" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA YAKLAŞIK 10 MİLYON PARKINSON HASTASI BULUNUYOR Etlik Şehir Hastanesi Ortopedi-Nöroloji Hastanesi Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Selim Selçuk Çomoğlu da kendilerine geldiğinde çeşitli şikayetleri bulunan hastanın beyin pili ameliyatının ardından yaşam kalitesinin arttığını söyledi. Parkinson hastalığında beyindeki dopamin üreten hücrelerin sayısının azalmasıyla hareket, duruş bozuklukları, ses kısıklığı ve titreme gibi belirtilerin görüldüğü bilgisini veren Çomoğlu, dünyada yaklaşık 10 milyon Parkinson hastasının bulunduğunu dile getirdi. "Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon civarında, Çin ve Hindistan'da üçer milyon civarında Parkinson hastası bulunmaktadır. Ülkemizde de kesin veri olmamakla birlikte tahmini rakamlarımız 150 bin civarında Parkinson hastası bulunmaktadır" diyen Çomoğlu, 2040'lı yıllara gelindiğinde bu sayının iki katına kadar çıkacağının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.