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        Haberler Sağlık Parkinson hastası, 14 yıllık titreme ve yürüyüş bozukluğundan beyin piliyle kurtuldu | Sağlık Haberleri

        Parkinson hastası, 14 yıllık titreme ve yürüyüş bozukluğundan beyin piliyle kurtuldu

        Uzun süredir hastalıkla mücadele eden 62 yaşındaki Ahmet Güneş, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan beyin pili ameliyatının ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:31
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        14 yıllık titreme ve yürüyüş bozukluğundan beyin piliyle kurtuldu
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        Kayseri'de yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Güneş, 14 yıldır parkinson hastalığı nedeniyle yaşadığı titremeler ve yürüyüş bozukluğu gibi rahatsızlıklardan beyin pili sayesinde kurtuldu.

        Kayseri Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği doktorları Doç. Dr. Soner Kılıç ve Uzm. Dr. Ali Sönmez'in yönlendirmesiyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Zeydoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonla, Güneş'in beyin çekirdeklerine elektrot yerleştirilerek beyin pili takıldı.

        Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek günlük yaşamına döndü.

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Zeydoğlu, Fellowship Programı'nı Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde Spinal ve Fonksiyonel Nöroşirurji alanında tamamladığını söyledi.

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        Son dönemde de Köln Üniversitesi'nde Dr. Georgios Matis'in kliniğinde Nöromodülasyon ve Derin Beyin Stimülasyonu eğitimi aldığını anlatan Zeydoğlu, nörolojik bir hastalık olan parkinsonun ilerleyen ve belirtileri geri dönmeyen bir hastalık olduğuna dikkati çekti.

        Nöroloji uzmanlarının bu hastaları takip ettiğini ve uygun tedavileri uyguladığını belirten Zeydoğlu, ilaçların yanıtsız kaldığı durumlarda belli kriterleri taşıyan hastalara "DBS" denilen beyin derin çekirdeklerine uygulanan bir elektrot sistemi ile kalıcı bir pil yerleştirdiklerini anlattı.

        Beyin pili olarak adlandırılan bu işlemin önemine değinen Zeydoğlu, "Bu şekilde hasta ilaç bağımlılığından kurtuluyor, hastanın yaşam konforu artıyor. Parkinsonun yaptığı yan etkiler ortadan kaldırılmış oluyor" dedi.

        Özel bir donanım gerektiren operasyonun Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk defa uygulandığını ifade eden Zeydoğlu, hastanın gayet iyi olduğunu ve taburcu edildiğini kaydetti.

        "TEDAVİ BAZI KAPSAMLI HASTANELERDE YAPILIYOR"

        Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Ali Sönmez ise beyin cerrahisiyle birlikte ilaç tedavisine dirençli parkinson hastasına DBS işlemi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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        Ücretsiz gerçekleştirilen operasyonun önemini vurgulayan Sönmez, "Beyin pili tedavisi her merkezde yapılmamakta. Bazı kapsamlı hastanelerde yapılmakta. Biz de burada bu işleme başlamış bulunmaktayız. Hastamız da memnun. İlk işlemimizi başarıyla yaptık. İnşallah bundan sonra da belirli kriterleri taşıyan hastalarda bu işlemi yapacağız" diye konuştu.

        Parkinsonun tedavisinde belirli yollar izlendiğini anlatan Sönmez, şunları kaydetti: "Gün içerisinde olan donukluk ve titreme miktarı arttığı için ilaçlara artık tam yanıt vermemeye başlayınca cihaz destekli tedavi dediğimiz alternatifler gündeme gelmekte. Bunlardan birisi de DBS'dir. Biz de hastamıza bunu uyguladık. Şu an için kendisi de gayet memnun. Hastayı belirli periyotlarla kontrollerine çağıracağız. İlaçlarını tamamen kesmiyoruz ama minimize etmeye çalışıyoruz. Hasta daha konforlu hale geliyor. Hastalarımızda uygun bir cerrahi sonrası çok dramatik düzelme gözlenebiliyor. Direkt ilgili alana, beyine dışarıdan stimülasyon (uyarım) verdiğimiz için bunun frekansını ayarladığımız zaman dramatik düzelmeler sağlayabiliyoruz."

        Parkinson hastası Ahmet Güneş de hastalığın 14 yıl önce titremeyle başladığını dile getirdi.

        Hastalığın hareketlerini etkilediğini ifade eden Güneş, "Akşam yattım, sabah titremeye başladım. Yürümemde, konuşmamda bazı fonksiyonlar etkilendi. Çeşitli ilaçlar kullandım, çare bulunamadı. En sonunda bu sisteme başvurduk, şimdi iyiyim" dedi.

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