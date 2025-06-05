Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Parkinson hastalığını tespit eden kalem üretildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Parkinson hastalığını tespit eden kalem üretildi

        Bilim insanları, Parkinson hastalığının erken belirtilerini tespit edebilen özel bir kalem geliştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        California Üniversitesi’nin Los Angeles kampüsünden araştırmacıların, Parkinson hastalığının erken belirtilerini tespit edebilen özel bir kalem geliştirdikleri bildirildi. El yazısını analiz eden ve yapay zekayla çalışan kalem, düşük maliyetli ve erişilebilir bir teşhis aracı olma potansiyeli taşıyor. İçinde manyetik mürekkep ve özel bir uç barındıran kalem, kişinin yazı yazarken yaptığı hareketleri elektrik sinyallerine çeviriyor. Bu sinyaller daha sonra yapay zeka ile analiz edilerek Parkinson hastalığına dair izler araştırılıyor.

        "DÜŞÜK MALİYETLİ VE KOLAY DAĞITILABİLİR"

        Araştırmacılar, Parkinson hastalığı bulunan 3 kişinin yazı örneklerini, sağlıklı 13 kişiyle karşılaştırdı. Yapay zeka destekli kalem, bu örnekleri yüzde 95'in üzerinde doğrulukla ayırt etmeyi başardı. Küçük ölçekli bu çalışma, teknolojinin güvenilir bir teşhis aracı olabileceğini ortaya koydu.

        Araştırmacılara göre geliştirilen kalem, düşük maliyetli olması ve kolay dağıtılabilir yapısıyla özellikle kaynak sıkıntısı yaşayan bölgelerde etkili bir çözüm olabilir. Uzmanlar, “Bu cihaz, Parkinson hastalığının teşhisinde yaygın olarak kullanılabilecek pratik bir yöntem sunuyor” açıklamasında bulundu.

        Araştırmacılar, teknolojinin daha büyük katılımcı gruplarla test edilmesi gerektiğini aktardı. Geniş çaplı klinik çalışmaların ardından, kalemin dünya genelinde yaygın bir teşhis aracı olarak kullanıma sunulması amaçlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Habertürk Anasayfa