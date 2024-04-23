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        Park yeri kavgasında hastanelik oldu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde park meselesinden çıkan kavgada kadın sürücü darbedildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:04
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          Erbaa'daki Gazi Bulvarı'nda dört gün önce aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen Yasemin Ö, bir minibüsün aracın arkasına park etmesi nedeniyle çıkamadı.

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          Bir süre sonra minibüs sahibi aracının yanına gelirken Yasemin Ö. ile minibüste bulunanlar arasında tartışma başladı.

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          Kadın sürücünün aracında bulunan biber gazını minibüsün içine doğru sıkmasının ardından arbede yaşandı.

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          Darbedilen Yasemin Ö, aracında bulunan sopayla minibüstekileri kovalamaya başladı.

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          Bunun üzerine minibüste bulunanlar yakınlarını ararken bir süre sonra başka bir araç ile gelen kişiler Yasemin Ö'nün aracına zarar verdi.

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          2 TUTUKLAMA

          Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

          Olay sonrası gözaltına alınan Ferdi ve Erdi A, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İtiraz üzerine Ferdi A. ve Erdi A. yeniden gözaltına alındı.

          Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 kişi tutuklandı.

        • 7

          15 DİKİŞ ATILDI

          Olayı anlatan Yasemin Özdamar, "İşim gereği Tokat'ın Erbaa ilçesine gitmiştim. Aracımı yol kenarına park ettim. İşlerimi halledip arabanın yanına geldiğimde otomobilin arkasında bir aracın olduğunu gördüm. 15 dakika süresi var diye bekledim. 15 dakikayı geçince gelen giden de olmadı. Arabanın da üzerinde numara yazmıyordu. O sırada yoldan geçen bir polisi gördüm. Anons ettirdim. Anonstan 15 dakika sonra yine gelen olmadı. Yarım saat sonra minibüsün sahibinin eşi bayan geldi. 'Yarım saattir sizi bekliyorum, neredesiniz?' diye sordum. Bankada işimiz vardı bekliyorduk diye ters cevap verdiler. Ben de 'beklemek zorunda mıyım en azından numara bıraksaydınız' diyerek araca bindim. O sırada da eşi gelerek 'ne diyorsun sen' diyerek araca saldırdı. O sırada adamın içki koktuğu için alkollü olduğunu anladım ve camla kapıyı kapattım. Adam gitti arabadan baltasını aldı ben de aracımdan biber gazını aldım. Aramızda 1 metre mesafe vardı.

          Araca baltayı vuracakken ben biber gazı sıktım. Adam bağırırken eşiyle kızı da arabamı tekmeliyorlardı. Benim de elimde sopa vardı kovalamaya başladım. Çok rahat vuracakken çocuktu diye hiç vurmadım. Korkutmak amaçlı kovaladım ve tehdit savurarak kaçtılar. Telefona sarıldılar ve orada oldukları için arabama da gidemedim. Esnafa polisi arayın dedim ama kimse de yardım etmedi. Telefonla akrabalarını çağırmasıyla bir minibüs dolusu adam indi. Baktım hepsinin elinde sopa var. Minibüsten inince bir yere sığınırım diye karşı yola kaçmaya çalıştım. Hatırladığım kadarıyla peşimden birisi geldi. Birisi kafama vurdu. Tekrar vurmaya başladığında elimi kaldırdım. İki üç defa daha vurdu. Kafamın birinde 9 diğer tarafında altı dikiş var. Elim de kırıldı. Hiç hissetmiyorum” dedi.

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