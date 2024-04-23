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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı - Son haberler, Malatya gündem haberleri

        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!

        Malatya'da, 10 gündür kayıp olarak aranan 55 yaşındaki Hasan Bora'nın cansız bedeni, Karakaya Baraj Gölü'nde bulundu. Bora'nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:50
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        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
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        Malatya'da, sabah saatlerinde Kuluşağı Mahallesi yakınlarındaki Karakaya Baraj Gölü kıyısında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CENAZENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine gelen ekipler, cansız bedeni kıyıya taşıdı. Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 10 gündür kayıp olarak aranan Hasan Bora'ya ait olduğu belirlendi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

        Hasan Bora'nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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        #Malatya
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