Park halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde bulunan park halindeki bir otomobilde çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İddiaya göre park halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı.