Park halindeki aracı alevler sardı! 2 kişi hayatını kaybetti

AA'da yer alan habere göre, Havza yönüne seyreden Gürcistan uyruklu Aslan Sahınıdze'nin kullandığı dorse ile TIR, ilçede bir dönel kavşağın altındaki geçitte önünde ilerleyen ve Temel Kirpikçi'nin kullandığı otomobile çarptı.

TIR sürücüsü Sahınıdze gözaltına alınırken, yaşamını yitiren çiftin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çarpmanın etkisiyle tüplü olduğu öğrenilen ve alev alan araçtan çıkamayan sürücü ile eşi Arzu Kirpikçi hayatını kaybetti.