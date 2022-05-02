Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterisi!

“Emmanuel Macron, patronların Cumhurbaşkanı, seni gelip evinden alacağız”, “Bize pahalıya mal olan işçiler değil, patronlar ve hissedarları” dövizlerinin taşınmasının yanı sıra kapitalizm ve faşizm karşıtı sloganlar atılan eylemde, birçok iş yeri ve otobüs durağının camlarına polis ve kapitalizm karşıtı yazılar yazıldı.