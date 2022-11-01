Paris'te enerji tasarrufu adımı

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Fransa'nın başkenti Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek. Paris Belediyesinin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.

Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor. Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 avro para cezasına çarptırılacağını duyurdu. Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.

ŞANZELİZE CADDESİ ERKEN KARARACAK Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanzelize Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürüleceği açıklanmıştı. Açıklamada, "ışıklı Noel süslemelerinin" bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarılmıştı.

Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi. Işıklı Noel süslemeleri, 20 Kasım 2022 ile 2 Ocak 2023 arası yakılacak. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.