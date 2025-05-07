Paris Saint-Germain (PSG) - Arsenal: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci final bileti Paris Saint-Germain'in (PSG) oldu. PSG, yarı final rövanş maçında ağırladığı Arsenal'i 2-1 mağlup etti. İngiltere'deki ilk maçı da 1-0 kazanan Fransız devi, böylece adını finale yazdırdı.

PSG'ye finali getiren golleri 27. dakikada Fabian Ruiz ile 72. dakikada Hakimi kaydetti. PSG, 59. dakikada Vitinha ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

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Arsenal'in maçtaki tek golü ise 76. dakikada Bukayo Saka'dan geldi.

PSG finalde İtalyan temsilcisi Inter ile karşı karşıya gelecek.

DEV FİNAL 31 MAYIS'TA MÜNİH'TE OYNANACAK Inter ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi final maçı 31 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Dev finale Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena ev sahipliği yapacak. REKLAM

32 YIL SONRA İTALYAN-FRANSIZ FİNALİ Paris Saint-Germain'in (PSG) finale yükselip Inter'in rakibi olmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 32 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Devler Ligi'nde 1993 finalinin ardından yeniden bir Fransız takımıyla bir İtalyan takımı finalde karşı karşıya gelecek. 1992-2993 sezonu final maçında Milan ile Marsilya karşı karşıya gelmiş, rakibini mağlup eden Fransız temsilcisi Marsilya kupayı müzesine götürmüştü.