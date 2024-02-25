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        Haberler Spor Futbol Fransa Paris Saint-Germain: 1 - Rennes: 1 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Paris Saint-Germain: 1 - Rennes: 1 |MAÇ SONUCU

        Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 21:47 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:47
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        PSG son dakikada 1 puanı kurtardı!
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        Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında evinde karşılaştığı Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

        Parc des Princes Stadı'nda oynanan 23. hafta maçında Rennes, 33. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

        PSG, Gonçalo Ramos'un 90+7'de bulduğu golle maçta eşitliği sağladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

        Lider PSG, bu sonuçla puanını 54'e, Rennes ise 35'e yükseltti.

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