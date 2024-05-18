Paris Olimpiyatları: Meşalenin Yeni Kaledonya ayağı şiddet olayları nedeniyle iptal edildi

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da Olimpiyat meşalesi, şiddet olaylarına sahne olan ülkenin denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'ya taşınmayacak.

BFMTV'nin haberine göre, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyatları hazırlığı sürerken, 8 Mayıs'ta ülkeye ulaşan Olimpiyat meşalesinin yolculuğu şiddet olayları nedeniyle sekteye uğradı.

Başbakan Gabriel Attal, meşalenin Yeni Kaledonya ayağının iptal edildiği açıkladı.

Öte yandan, son günlerde şiddet olaylarının tırmandığı Ada'da hasar arttı.

Yeni Kaledonya Ticaret Federasyonu Sekreteri Ronan Dely, iş yerlerinin ateşe verildiği Ada'da hasarın 500 milyon avronun üzerinde olduğunu bildirdi.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere toplam 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamıştı.

Ada'da son 4 gündür yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti ve 100'e yakın güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Bugün bir jandarma görevlisinin daha hayatını kaybetmesiyle Ada'daki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 5'e çıktı.