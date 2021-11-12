'NEDEN KIZININ DÜĞÜNÜNE SABAHLIKLA GELDİ?'



Kızının düğünü için saçlarını yaptıran ve ince topuklu bir ayakkabı giyen Kathy Hilton'un görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Aynı zamanda bir TV yıldızı olan Hilton için birçok kullanıcı, "Kathy neden kızının düğününe sabahlıkla geldi?" şeklinde yorum yaptı.