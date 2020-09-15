PARIS HILTON HAKKINDA

Hilton otellerinin varisi olan Paris, şarkıcılık, oyunculuk ve moda tasarımcılığı yapmaktadır.

Paris Hilton, Richard Hilton ve Kathy Richards-Hilton'un en büyük kızıdır. Nicholai "Nicky" Hilton adında küçük bir kız kardeşi ve iki küçük erkek kardeşi Barron ve Conrad Hilton vardır.

Hilton, okul günlerini Connecticut’taki Canterbury School’da, California’daki Sherman Oaks’da Buckley School’da ve en son da amigo olduğu New York’taki Dwight School’da geçirdi.

17 yaşında okulu bırakan Paris Hilton, üç yıl sonra manken olarak çalışmaya başladı.

Mankenliğin yanında ek olarak Hilton, filmlerde yardımcı oyunculuk da yaptı.