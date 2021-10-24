DÜĞÜN TARİHLERİNİ AÇIKLAMIYORLAR



Her ne kadar düğünü için gün sayıyor olsa da Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile ne zaman evleneceğini net olarak söylemiyor. Fakat Hilton, geçen ay Entertainment Tonight'a verdiği demeçte, gelinliğini bulduğunu ve düğünün de "Çok yakında, birkaç hafta içinde." olacağını söylemişti.