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Paris Hilton düğün öncesi istediği hediye listesini açıkladı - Magazin haberleri

Paris Hilton düğün öncesi istediği hediye listesini açıkladı

Yazar Carter Reum ile evlilik hazırlığı yapan dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, davetlilerden istediği düğün hediye listesini çıkardı. Mutfak malzemelerinden dekorasyona kadar lüks ürünlerin olduğu listede en ucuz parça 180 dolarlık tabak

24.10.2021 - 15:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Nikah masasına oturmak için gün sayan Paris Hilton ile Carter Reum, her ne kadar düğün tarihini sır gibi saklayıp "Çok yakında..." dese de son birkaç haftadır tüm ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlık günlerine veda ediyor.

  • EN UCUZ PARÇA 180 DOLAR

    Kutlamalara ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlayan Hilton, davetlilerden istediği düğün hediye listesini açıkladı. Mutfak malzemelerinden dekorasyona kadar lüks ürünlerin olduğu listede en ucuz parça 180 dolarlık tabak.

  • İşte o listeden bazı ürünler:

    Ünlü bir markaya ait supla: 495 dolar.
    Gümüş mumluklu abajur: 1220 dolar.
    Ercuis marka hayvar-votka servis seti: 1845 dolar.
    Şampanya kovası: 860 dolar.
    Ayı biblosu: 370 dolar.
    Ünlü bir markaya ait bıçak: 370 dolar.

  • DÜĞÜN TARİHLERİNİ AÇIKLAMIYORLAR

    Her ne kadar düğünü için gün sayıyor olsa da Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile ne zaman evleneceğini net olarak söylemiyor. Fakat Hilton, geçen ay Entertainment Tonight'a verdiği demeçte, gelinliğini bulduğunu ve düğünün de "Çok yakında, birkaç hafta içinde." olacağını söylemişti.

  • DOĞUM GÜNÜNDE EVLENME TEKLİFİ ALDI

    Paris Hilton ile mutlu bir birlikteliği olan Carter Reum, 17 Şubat'ta Hilton'un 40. yaş gününde, sürpriz bir organizasyonla sevgilisine evlenme teklifi etmişti.

    Reum'a "Evet!" yanıtını veren Paris Hilton, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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