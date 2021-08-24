"GECELERİ HALA UYUYAMIYORUM"

Paris Hilton, yatılı okulda darp edildiğini, kendisine zorla bilmediği ilaçların içirildiğini, duş alırken izlendiğini ve ceza olarak çıplak hücre hapsine gönderildiğini açıkladı.

Bu travma nedeniyle yıllarca uykusuzluk çektiğini ve kabuslar gördüğünü ifade eden ünlü isim, "Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu. Pek çok çocuğun aynı istismarı yaşadığını düşünerek geceleri hala uyuyamıyorum." şeklinde konuştu.