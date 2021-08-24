Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Paris Hilton'dan 'istismar' itirafı: Geceleri hala uyuyamıyorum - Magazin haberleri

Paris Hilton: Geceleri hala uyuyamıyorum!

Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, henüz 17 yaşındayken yatılı okulda aylarca cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti. Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hilton, "Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu. Pek çok çocuğun aynı istismarı yaşadığını düşünerek geceleri hala uyuyamıyorum." dedi

24.08.2021 - 11:25 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Yazar Carter Reum ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü yıldız Paris Hilton, katıldığı bir radyo programında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Hilton, henüz 17 yaşındayken yatılı okulda aylarca cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.

  • "GECELERİ HALA UYUYAMIYORUM"

    Paris Hilton, yatılı okulda darp edildiğini, kendisine zorla bilmediği ilaçların içirildiğini, duş alırken izlendiğini ve ceza olarak çıplak hücre hapsine gönderildiğini açıkladı.

    Bu travma nedeniyle yıllarca uykusuzluk çektiğini ve kabuslar gördüğünü ifade eden ünlü isim, "Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu. Pek çok çocuğun aynı istismarı yaşadığını düşünerek geceleri hala uyuyamıyorum." şeklinde konuştu.

  • "BENİ İSTİSMAR EDENLERE KİN BESLİYORUM"

    "Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım" diyen Hilton, "Dış dünyayla bağlantım koptu ve tüm insan haklarım elimden alındı. Çocukken delici bakışların sürekli çıplak vücudumda olduğunu hissettim. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğini hissettim. Geleceğimi düşünmeden beni istismar edenlere kin besliyorum." ifadelerini kullandı.

  • "O KASETTEN TEK KURUŞ BİLE KAZANMADIM"

    2004 yılında internette hızla yayılan müstehcen kaseti hakkında da konuşan Paris Hilton, "O kasetten tek kuruş bile kazanmadım." açıklamasını yaptı.

  • "ZOR BİR GELİN DEĞİLİM"

    Öte yandan geçtiğimiz yıl şubat ayında 2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Reum'un evlilik teklifini kabul eden Paris Hilton, samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Törenin birçok etkinlikle üç gün süreceğini söyleyen 40 yaşındaki ünlü isim, düğünde 10 tane gelinlik giyeceğini belirtmişti. Zor bir gelin olmadığını vurgulayan Paris Hilton, ayrıca düğünün belgeselinin çekileceğini söylemişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.