"İKİZLERİM OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"



Tüp bebek tedavisine başladığını anlatan Hilton, "Bu tedavi sayesinde istersem ikizlerim olmasını da tercih edebiliyorum. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian, ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.